Утюг Braun SI1070PU
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Код товара: 169217
Производитель: Braun
2 790₽
33
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О товаре
Утюг Braun 12710001-SI1070PU создан для обработки различных тканей из натуральных или синтетических волокон.
- Модель имеет гладкую подошву, которая не повреждает текстиль.
- Устройство можно использовать для разглаживания складок на одежде. Для этого оптимально применять функцию разбрызгивания воды или парового удара.
- Утюг имеет резервуар для воды, для пополнения которого нужно использовать специальное широкое отверстие с крышкой.
- Модель можно применять для вертикального отпаривания штор на гардинах или одежды на вешалке.
- Утюг Braun 12710001-SI1070PU имеет поворотный регулятор для корректирования температурного режима в зависимости от типа ткани.
- Для изменения интенсивности парообразования нужно перемещать специальный рычаг.
- В подошве есть значительное количество отверстий для равномерного распределения пара.
- За счет противокапельной системы вода не оставляет следов на ткани при обработке.
- Если модель не использовать в течение длительного времени устройство отключается автоматически.
- Чтобы частицы накипи не скапливались на деталях конструкции, нужно использовать функцию самоочистки.
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- розовый, черный
- Подошва
- Super Ceramic
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 130
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 220
- Дополнительные функции
- постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания
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