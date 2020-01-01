Утюг Braun SI5017GR
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1 800 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Утюг Braun SI5017GR представляет собой интеллектуального домашнего ассистента. Он оснащен керамической подошвой FreeGlide 3D, которая гарантирует легкое и быстрое скольжение, при этом защищая ткани от появления повреждений.
Вам необходимо предварительное увлажнение отдельных участков одежды для достижения наилучшего результата? Воспользуйтесь функцией разбрызгивания, реализованной в утюге Braun SI5017GR.
Чтобы предупредить забивание желобков на подошве модели, производитель предусмотрел в ней систему автоматической очистки, устраняющей посторонние отложения. Больше не придется снимать одежду с вешалок, а тюли и шторы с карниза – все благодаря режиму вертикального отпаривания.
- Мощность, Вт
- 2700
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- бирюзовый
- Подошва
- FreeGlide 3D SuperCeramic
- Уникальные технологии
- FreeGlide 3D
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 190
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- паровой удар, система самоочистки, функция разбрызгивания
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