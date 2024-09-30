Утюг Philips DST3041
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Особенности утюга Philips 3000 Series DST3041:
- Утюг Philips DST3041/80 с постоянным паром 40 г/мин оптимален для удаления складок и загибов с одежды из натуральных и синтетических тканей.
- Модель нагревается до рабочего состояния в течение 1 мин, что позволяет быстро подготовиться к выходу на работу или учебу.
- Функция «Вертикальное отпаривание» упрощает разглаживание платьев, костюмов, курток на вешалке.
- За счет противокапельной системы исключается возникновение мокрых пятен на белье.
- Утюг имеет регулировку температуры, что упрощает обработку деликатных тканей. - Керамическая подошва бережно разглаживает текстильные изделия, не оставляет следы.
- Система индикации со звуковым сигналом обозначает включение и уровень жидкости. Это позволяет контролировать рабочее состояние модели.
- Благодаря системе самоочищения предотвращается образование накипи на внутренних элементах, что обеспечивает длительный эксплуатационный период устройства.
- Конструкция позволяет добавлять жидкость в резервуар в процессе глаженья, что удобно для продолжительной обработки белья.
- Мощность, Вт
- 2600
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- черный
- Подошва
- керамика
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 200
- Расход при подаче пара, г/мин
- 40
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- автоматическая регулировка пара, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Китай
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