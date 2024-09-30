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Утюг Philips DST3041

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Утюг Philips DST3041
Утюг Philips DST3041
Утюг Philips DST3041
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161578
Производитель: Philips
нет отзывов
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ДО 30.09.24

5 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Утюг Braun SI5006BL
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О товаре

Особенности утюга Philips 3000 Series DST3041:

- Утюг Philips DST3041/80 с постоянным паром 40 г/мин оптимален для удаления складок и загибов с одежды из натуральных и синтетических тканей.

- Модель нагревается до рабочего состояния в течение 1 мин, что позволяет быстро подготовиться к выходу на работу или учебу.

- Функция «Вертикальное отпаривание» упрощает разглаживание платьев, костюмов, курток на вешалке.

- За счет противокапельной системы исключается возникновение мокрых пятен на белье.

- Утюг имеет регулировку температуры, что упрощает обработку деликатных тканей. - Керамическая подошва бережно разглаживает текстильные изделия, не оставляет следы.

- Система индикации со звуковым сигналом обозначает включение и уровень жидкости. Это позволяет контролировать рабочее состояние модели.

- Благодаря системе самоочищения предотвращается образование накипи на внутренних элементах, что обеспечивает длительный эксплуатационный период устройства.

- Конструкция позволяет добавлять жидкость в резервуар в процессе глаженья, что удобно для продолжительной обработки белья.

Характеристики
Мощность, Вт
2600
Материал подошвы
керамика
Цвет
черный
Подошва
керамика
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
200
Расход при подаче пара, г/мин
40
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
300
Дополнительные функции
автоматическая регулировка пара, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
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5 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа