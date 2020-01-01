Утюг Tefal FV6870E0
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2 400 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Мощность, Вт
- 2800
- Материал подошвы
- металлокерамика
- Цвет
- бордовый, серый
- Подошва
- Durilium Airglide
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 260
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 270
- Дополнительные функции
- защита от накипи, паровой удар, функция разбрызгивания
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