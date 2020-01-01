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Утюг Tefal FV6870E0

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Утюг Tefal FV6870E0
Утюг Tefal FV6870E0
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 158732
Производитель: Tefal
нет отзывов
спросить
-27%
7 990₽
10 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Мощность, Вт
2800
Материал подошвы
металлокерамика
Цвет
бордовый, серый
Подошва
Durilium Airglide
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
260
Расход при подаче пара, г/мин
50
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
270
Дополнительные функции
защита от накипи, паровой удар, функция разбрызгивания
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-27%
7 990₽
10 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 400 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа