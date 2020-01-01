Утюг Tefal FV5696
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2 840 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности утюга Tefal FV5696:
- Утюг оснащен подошвой из прочного сплава, который характеризуется высокой стойкостью к повреждениям, образованию ржавчины, что способствует плавному скольжению.
- Поверхность быстро разогревается и стабильно поддерживает необходимую температуру.
- Благодаря особому расположению отверстий пар равномерно воздействует по всей площади материала. За счет этого обеспечено эффективное устранение жестких складок.
- Устройство используют для сухого глаженья, вертикального и горизонтального отпаривания.
- Благодаря распылителю можно предварительно увлажнить вещи.
- Утюг оснащен стержнем-коллектором, который оптимален для удобного очищения устройства от накипи. За счет этого паровые отверстия защищены от закупоривания, снижена вероятность образования белых разводов на вещах.
- Устройство автоматически деактивируется по истечении определенного срока. Это создает безопасные условия для эксплуатации.
- Мощность, Вт
- 3000
- Материал подошвы
- металлокерамика
- Цвет
- черный, золотой
- Подошва
- Durilium Airglide Autoclean
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 270
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- автоматическая регулировка пара, паровой удар, функция разбрызгивания
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