Утюг Braun SI5037VI
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Утюг BRAUN SI5037VI — простое в эксплуатации устройство. Удобная форма подошвы обеспечивает плавное скольжение и разглаживает ткань между пуговицами, манжетами, карманами и другими частями местами.
- Керамическая платформа характеризуется длительным сроком службы и надолго сохраняет первоначальные свойства.
- Вертикальное отпаривание позволяет разглаживать вещи, не снимая их с вешалки, такое обеспечивает бережный уход за деликатными тканями или шерстью без соприкосновения с поверхностью.
- Модель автоматически отключается, что предотвращает перегрев.
- Система самоочистки упрощает уход за устройством.
- Мощность, Вт
- 2700
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- розовый
- Подошва
- керамика (SuperCeramic 3D FreeGlide)
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 200
- Расход при подаче пара, г/мин
- 50
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 300
- Дополнительные функции
- паровой удар, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Китай
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