Утюг Philips DST5010/10
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Код товара: 149453
Производитель: Philips
5 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности утюга Philips DST5010/10:
- Утюг с постоянным паром 40 г/мин эффективно разглаживает белье, домашний текстиль, одежду из натуральных и синтетических тканей.
- Модель оснащена резервуаром объемом 320 мл с системой удобного залива воды.
- За счет функций «Паровой удар» и «Спрей» устройство с легкостью справляется со стойкими складками и загибами.
- Противокапельная система исключает подтекание жидкости, образование влажных пятен на отглаженной одежде.
- Благодаря функции «Вертикальное отпаривание» можно с удобством обрабатывать платья, костюмы, рубашки, верхнюю одежду.
- Для регулировки температурного режима на корпусе расположен поворотный переключатель с интуитивно понятным управлением.
- Утюг Philips DST5010/10 оснащен подошвой SteamGlide Plus, которая не прилипает к одежде, с легкостью очищается от загрязнений.
- За счет автоматического отключения предотвращается возникновение аварийной ситуации.
- Рукоять эргономичной формы обеспечивает комфортные условия для продолжительного глаженья белья.
- Благодаря шарнирному механизму сетевой кабель не перегибается и не перекручивается во время обработки одежды.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2400
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- серый
- Подошва
- керамика (SteamGlide Plus)
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 160
- Расход при подаче пара, г/мин
- 40
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 320
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Индонезия
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