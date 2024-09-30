Утюг Philips DST5010/10

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Утюг Philips DST5010/10

Наведите на фотографию для увеличения
Утюг Philips DST5010/10
Утюг Philips DST5010/10
Утюг Philips DST5010/10
Утюг Philips DST5010/10
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 149453
Производитель: Philips
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST3010/30
4 590₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST3010/30
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5006BL
5 590₽
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5006BL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5020/26
5 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5020/26
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST3011/20
4 990₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST3011/20
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5016YL
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5016YL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5256BL
6 490₽
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5256BL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3050BL
4 650₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI3050BL
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5040/86
5 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5040/86
Утюг Philips DST5040/80
Утюг Philips DST5040/80
6 250₽
Утюг Braun SI5037VI
Утюг Braun SI5037VI
6 490₽
Утюг Philips DST3041
Утюг Philips DST3041
5 490₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST3010/30
Утюг Philips DST3010/30
4 590₽
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI5006BL
Утюг Braun SI5006BL
5 590₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST5020/26
Утюг Philips DST5020/26
5 490₽
О товаре

Особенности утюга Philips DST5010/10:

  • Утюг с постоянным паром 40 г/мин эффективно разглаживает белье, домашний текстиль, одежду из натуральных и синтетических тканей.
  • Модель оснащена резервуаром объемом 320 мл с системой удобного залива воды.
  • За счет функций «Паровой удар» и «Спрей» устройство с легкостью справляется со стойкими складками и загибами.
  • Противокапельная система исключает подтекание жидкости, образование влажных пятен на отглаженной одежде.
  • Благодаря функции «Вертикальное отпаривание» можно с удобством обрабатывать платья, костюмы, рубашки, верхнюю одежду.
  • Для регулировки температурного режима на корпусе расположен поворотный переключатель с интуитивно понятным управлением.
  • Утюг Philips DST5010/10 оснащен подошвой SteamGlide Plus, которая не прилипает к одежде, с легкостью очищается от загрязнений.
  • За счет автоматического отключения предотвращается возникновение аварийной ситуации.
  • Рукоять эргономичной формы обеспечивает комфортные условия для продолжительного глаженья белья.
  • Благодаря шарнирному механизму сетевой кабель не перегибается и не перекручивается во время обработки одежды.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Цвет
серый
Подошва
керамика (SteamGlide Plus)
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
160
Расход при подаче пара, г/мин
40
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
320
Дополнительные функции
паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
Страна производитель
Индонезия
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
5 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа