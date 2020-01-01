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Утюг BRAYER BR4003

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Утюг BRAYER BR4003
Утюг BRAYER BR4003
Утюг BRAYER BR4003
Утюг BRAYER BR4003
Утюг BRAYER BR4003
Утюг BRAYER BR4003
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 149436
Производитель: BRAYER
нет отзывов
спросить
2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Мощность, Вт
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Материал подошвы
керамика
Цвет
коричневый
Подошва
керамика
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
140
Расход при подаче пара, г/мин
25
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
330
Дополнительные функции
паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
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2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа