Утюг BRAYER BR4003
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Код товара: 149436
Производитель: BRAYER
2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- коричневый
- Подошва
- керамика
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 140
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 330
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Китай
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