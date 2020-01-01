Утюг Philips DST5030/20
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2 040 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Утюг Philips DST5030/20 с высокой мощностью и долговечной керамической подошвой SteamGlide Plus поможет без особых усилий справляться с процессом глажки различных вещей. Мощная подача пара сквозь отверстия на подошве способствует глубокому проникновению в структуру ткани и быстрому разглаживанию складок. Из дополнительных режимов отмечаются вертикальное отпаривание и разбрызгивание.
Функция очистки от накипи обеспечивает стабильную работу Philips DST5030/20 в течение длительного времени. Противокапельная система исключает появление мокрых пятен на вещах.
- Мощность, Вт
- 2400
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- синий
- Подошва
- SteamGlide Plus
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 180
- Расход при подаче пара, г/мин
- 45
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 320
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Индонезия
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