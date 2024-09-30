О товаре

Утюг Philips DST5040/80 создан для продуктивного и комфортного процесса глажки. Благодаря высокой мощности, системе подачи пара и гладкой керамической подошве SteamGlide Plus с паровыми отверстиями он порадует качественными результатами разглаживания складок при каждом использовании.

Встроенный резервуар для воды имеет емкость 320 мл и легко наполняется за счет широкого отверстия. Для повышения комфорта реализованы разбрызгиватель и режим вертикального отпаривания.

Из других особенностей Philips DST5040/80 отмечаются система защиты от появления капель, система защиты от появления накипи, терморегулятор, эргономичная ручка и шаровое крепление шнура.