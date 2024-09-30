Утюг Philips DST5040/80
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Утюг Philips DST5040/80 создан для продуктивного и комфортного процесса глажки. Благодаря высокой мощности, системе подачи пара и гладкой керамической подошве SteamGlide Plus с паровыми отверстиями он порадует качественными результатами разглаживания складок при каждом использовании.
Встроенный резервуар для воды имеет емкость 320 мл и легко наполняется за счет широкого отверстия. Для повышения комфорта реализованы разбрызгиватель и режим вертикального отпаривания.
Из других особенностей Philips DST5040/80 отмечаются система защиты от появления капель, система защиты от появления накипи, терморегулятор, эргономичная ручка и шаровое крепление шнура.
- Мощность, Вт
- 2600
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- черный
- Подошва
- SteamGlide Plus
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 200
- Расход при подаче пара, г/мин
- 45
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 320
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Индонезия
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