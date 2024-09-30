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Утюг Philips DST5040/80

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Утюг Philips DST5040/80
Утюг Philips DST5040/80
Утюг Philips DST5040/80
Утюг Philips DST5040/80
Утюг Philips DST5040/80
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 149427
Производитель: Philips
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

6 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Утюг Philips DST5040/80 создан для продуктивного и комфортного процесса глажки. Благодаря высокой мощности, системе подачи пара и гладкой керамической подошве SteamGlide Plus с паровыми отверстиями он порадует качественными результатами разглаживания складок при каждом использовании.

Встроенный резервуар для воды имеет емкость 320 мл и легко наполняется за счет широкого отверстия. Для повышения комфорта реализованы разбрызгиватель и режим вертикального отпаривания.

Из других особенностей Philips DST5040/80 отмечаются система защиты от появления капель, система защиты от появления накипи, терморегулятор, эргономичная ручка и шаровое крепление шнура.

Характеристики
Мощность, Вт
2600
Материал подошвы
керамика
Цвет
черный
Подошва
SteamGlide Plus
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
200
Расход при подаче пара, г/мин
45
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
320
Дополнительные функции
паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
Страна производитель
Индонезия
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Вопросы и ответы
Г
Гость 3
17 апреля 2024
Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть в данной модели контейнер для сбора накипи?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
17.04.2024 13:49:03
Здравствуйте! к сожалению, нет
Ответить
0 0
Г
Гость 3
17 апреля 2024
Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть в данной модели контейнер для сбора накипи?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
6 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа