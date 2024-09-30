Утюг BRAYER BR4002
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 127019
Производитель: BRAYER
2 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
25%
Утюг BRAYER BR4000
2 790₽
3 690₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI1070PU
2 590₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI1009OR
2 390₽
Утюг Braun SI1050BL
2 990₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Braun SI1040GR
2 790₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Утюг Philips DST1030/20
2 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2400
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- белый, синий
- Подошва
- керамика
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 140
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 360
- Дополнительные функции
- регулировка температуры, автоматическая регулировка пара, паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки, сухая глажка, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.