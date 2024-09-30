Утюг Philips GC1756
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Код товара: 117862
Производитель: Philips
3 890₽
46
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности утюга Philips EasySpeed GC1756:
- Утюг Philips GC1756/20 является надежным и функциональным прибором, который позволяет сделать приятным процесс глажения.
- Модель обладает мощностью 2000 Вт, благодаря чему происходит наиболее быстрый нагрев подошвы: вам не нужно больше долгое время ждать готовности устройства к работе.
- Прибор оборудован распылителем, позволяющим увлажнять ткань равномерно, благодаря чему вам будет легче разглаживать складки на ткани.
- Philips GC1756/20 поддерживает постоянную подачу пара со скоростью 25 г/мин, что позволяет достичь наиболее эффективного разглаживания складок.
- Отверстия на керамической подошве позволяют равномерно распределять пар по поверхности ткани.
- Противокапельная система способствует предотвращению протекания воды из резервуара: на вашей одежде не будет мокрых пятен.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- синий
- Подошва
- Ceramic
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 100
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 220
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Китай
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