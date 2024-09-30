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Утюг Philips GC1756

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Утюг Philips GC1756
Утюг Philips GC1756
Утюг Philips GC1756
Утюг Philips GC1756
Утюг Philips GC1756
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 117862
Производитель: Philips
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 890₽
46
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Утюг Philips DST3010/30
4 590₽
О товаре

Особенности утюга Philips EasySpeed GC1756:

  • Утюг Philips GC1756/20 является надежным и функциональным прибором, который позволяет сделать приятным процесс глажения.
  • Модель обладает мощностью 2000 Вт, благодаря чему происходит наиболее быстрый нагрев подошвы: вам не нужно больше долгое время ждать готовности устройства к работе.
  • Прибор оборудован распылителем, позволяющим увлажнять ткань равномерно, благодаря чему вам будет легче разглаживать складки на ткани.
  • Philips GC1756/20 поддерживает постоянную подачу пара со скоростью 25 г/мин, что позволяет достичь наиболее эффективного разглаживания складок.
  • Отверстия на керамической подошве позволяют равномерно распределять пар по поверхности ткани.
  • Противокапельная система способствует предотвращению протекания воды из резервуара: на вашей одежде не будет мокрых пятен.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Материал подошвы
керамика
Цвет
синий
Подошва
Ceramic
Вертикальное отпаривание
есть
Противокапельная система
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
100
Расход при подаче пара, г/мин
25
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
220
Дополнительные функции
паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
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3 890₽
46
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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