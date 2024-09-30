Утюг Braun SI 3042VI
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Утюг Braun Texstyle 3 SI3042VI оснащен керамической подошвой, которая отличается легким скольжением и не провоцирует образования блестящих следов на материалах.
Утюг Braun Texstyle 3 SI3042 VI обладает функцией автоматической очистки, устраняющей накипь. Одноименная система не допускает проливания жидкости из соответствующего резервуара. Носик устройства достигает ткани между пуговицами, не оставляя шансов малейшим складкам.
- Мощность, Вт
- 2350
- Материал подошвы
- керамика
- Цвет
- фиолетовый
- Подошва
- FreeGlide 3D SuperCeramic
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Противокапельная система
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 160
- Расход при подаче пара, г/мин
- 45
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 270
- Дополнительные функции
- паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки, функция разбрызгивания
- Страна производитель
- Китай
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