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Утюги
Утюг Vitek 1239

Утюг Vitek 1239

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Утюг Vitek 1239
Утюг Vitek 1239
Утюг Vitek 1239
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Код товара: 104046
Производитель: Vitek
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2 050₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Цвет
фиолетовый
Подошва
керамика (Uni Cera)
Паровой удар
есть
Постоянная подача пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Система самоочистки
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
140
Расход при подаче пара, г/мин
40
Противокапельная система
есть
Функция разбрызгивания
есть
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
280
Автоматическое отключение
есть
Защита от накипи
есть
Вес, кг
1.26
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В сравнение
В избранное
мало
мало
2 050₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа