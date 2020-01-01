Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742
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Код товара: 102551
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
2 490₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2000
- Материал подошвы
- антипригарное покрытие
- Цвет
- красный
- Подошва
- NonStick
- Паровой удар
- есть
- Постоянная подача пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 90
- Расход при подаче пара, г/мин
- 25
- Противокапельная система
- нет
- Функция разбрызгивания
- есть
- Беспроводное использование
- нет
- Объeм резервуара для воды, мл
- 220
- Автоматическое отключение
- нет
- Защита от накипи
- есть
- Вес, кг
- 0.72
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