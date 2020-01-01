Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Техника для дома
Утюги
Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742

Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742
Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742
Паровой утюг Philips EasySpeed GC1742
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 102551
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
2 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Мощность, Вт
2000
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Цвет
красный
Подошва
NonStick
Паровой удар
есть
Постоянная подача пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Система самоочистки
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
90
Расход при подаче пара, г/мин
25
Противокапельная система
нет
Функция разбрызгивания
есть
Беспроводное использование
нет
Объeм резервуара для воды, мл
220
Автоматическое отключение
нет
Защита от накипи
есть
Вес, кг
0.72
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Vitek VT-1215
2 390₽
Утюг Vitek VT-1215
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips GC2142/40 EasySpeed Plus
2 590₽
3 990₽
Утюг Philips GC2142/40 EasySpeed Plus
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Philips GC1741/70 EasySpeed
2 090₽
Утюг Philips GC1741/70 EasySpeed
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI1019RD
2 790₽
Утюг Braun SI1019RD
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI1009OR
2 490₽
Утюг Braun SI1009OR
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Braun SI1080VI
2 790₽
Утюг Braun SI1080VI
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Polaris PIR 2430K
2 250₽
2 390₽
Утюг Polaris PIR 2430K
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Vitek VT-8304 BK
2 690₽
Утюг Vitek VT-8304 BK
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг Polaris PIR 2483K 3m Blue
2 790₽
Утюг Polaris PIR 2483K 3m Blue
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Утюг VITEK VT-1265
2 490₽
Утюг VITEK VT-1265
Утюг Vitek VT-1215
Утюг Vitek VT-1215
2 390₽
-36%
Утюг Philips GC2142/40 EasySpeed Plus
Утюг Philips GC2142/40 EasySpeed Plus
2 590₽
3 990₽
Утюг Philips GC1741/70 EasySpeed
Утюг Philips GC1741/70 EasySpeed
2 090₽
Утюг Braun SI1019RD
Утюг Braun SI1019RD
2 790₽
Утюг Braun SI1009OR
Утюг Braun SI1009OR
2 490₽
Утюг Braun SI1080VI
Утюг Braun SI1080VI
2 790₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
2 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа