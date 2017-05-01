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Стеклоочиститель робот HUTT DDC55
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Код товара: 176578
Производитель: HUTT
Гарантия: 12 мес.
10 590₽
12 790₽
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бесплатно,в 2 магазинах
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О товаре
Робот-стеклоочиститель HUTT DDC55 оптимален для удаления загрязнений с поверхности зеркала, керамической плитки, столешницы или окна.
Особенности:
- Модель исключает появление разводов за счет плотного прилегания.
- Встроенный датчик автоматически определяет степень загрязнения, строит маршрут движения и полирует поверхность.
- Перед стартом нужно определить площадь для очищения.
- Устройство поставляется в комплекте с пультом с кнопками для настройки параметров работы.
- Модель с бесщеточным двигателем характеризуется низким уровнем шума при работе.
- Робот-стеклоочиститель HUTT DDC55 может функционировать от сети электричества или за счет емкого аккумулятора, заряда которого хватает на несколько часов автономного использования.
- Встроенный сенсор определяет границы поверхности для исключения столкновения.
- Система защиты предотвращает падение устройства при разряде батареи.
- Для дополнительной страховки во время работы на значительной высоте в комплекте предусмотрен трос.
- Сменные салфетки из текстиля можно очищать с помощью моющего средства, воды.
- Световой индикатор оптимален для определения готовности к работе.
Характеристики
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- Тип питания
- аккумуляторный/сетевой
- Тип уборки
- влажная и сухая
- Время работы от аккумулятора, мин
- 20
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