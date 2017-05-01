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Стеклоочиститель робот HUTT DDC55

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Стеклоочиститель робот HUTT DDC55
Стеклоочиститель робот HUTT DDC55
Стеклоочиститель робот HUTT DDC55
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 176578
Производитель: HUTT
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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10 590₽
12 790₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 180 ₽

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О товаре

Робот-стеклоочиститель HUTT DDC55 оптимален для удаления загрязнений с поверхности зеркала, керамической плитки, столешницы или окна.

Особенности:

  • Модель исключает появление разводов за счет плотного прилегания.
  • Встроенный датчик автоматически определяет степень загрязнения, строит маршрут движения и полирует поверхность.
  • Перед стартом нужно определить площадь для очищения.
  • Устройство поставляется в комплекте с пультом с кнопками для настройки параметров работы.
  • Модель с бесщеточным двигателем характеризуется низким уровнем шума при работе.
  • Робот-стеклоочиститель HUTT DDC55 может функционировать от сети электричества или за счет емкого аккумулятора, заряда которого хватает на несколько часов автономного использования.
  • Встроенный сенсор определяет границы поверхности для исключения столкновения.
  • Система защиты предотвращает падение устройства при разряде батареи.
  • Для дополнительной страховки во время работы на значительной высоте в комплекте предусмотрен трос.
  • Сменные салфетки из текстиля можно очищать с помощью моющего средства, воды.
  • Световой индикатор оптимален для определения готовности к работе.
Характеристики
Тип питания
аккумуляторный/сетевой
Тип уборки
влажная и сухая
Время работы от аккумулятора, мин
20
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В сравнение
В избранное
10 590₽
12 790₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 180 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?