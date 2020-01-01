3003 Topperr Средство от накипи для утюгов , 250 мл.
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Код товара: 11894
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
290₽
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Характеристики
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- Тип
- Средство от накипи
- Подробно
- Удаляет накипь и известковые отложения, продлевает срок службы утюга
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