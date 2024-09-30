Карандаш для чистки подошвы утюга, 25 г., 1 шт., бренд: BREZO, арт. 97025

О товаре

Карандаш BREZO предназначен для чистки рабочей поверхности утюгов и паровых станций, в том числе с тефлоновой подошвой. Быстро и эффективно удаляет все виды загрязнений: нагар, пригоревшие синтетические волокна, следы извести и накипи. Обеспечивает безупречно гладкое скольжение утюга по ткани.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нагрейте утюг до температуры 130-140С (терморегулятор в положении «шерсть», обозначается двумя точками). Равномерными движениями проведите карандашом по подошве утюга. Подождите 1 минуту. Протрите поверхность х/б или льняной салфеткой. Несколько раз выпустите пар, затем тщательно протрите подошву для окончательного удаления загрязнений. Выключите утюг, дайте ему остыть и проведите финишную обработку влажной салфеткой. Внимание! Утюг должен находиться в вертикальном положении во время процесса чистки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: хранить в недоступном для детей месте. Проводить чистку в хорошо проветриваемом помещении. После применения тщательно вымыть руки. Осторожно! Следует избегать контакта расплавленного средства с кожей. Пары, образующиеся при работе с карандашом, вдыхать не рекомендуется. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Если раздражение не проходит, нужно обратиться за медицинской помощью. По истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ: стеариновая кислота 30%. МАССА: 25 г. СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет.