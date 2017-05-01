Одноразовая моющая тряпка для пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential Disposal Mopping Cloth
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Код товара: 184914
Производитель: Xiaomi
990₽
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
100₽,
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Характеристики
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- Тип
- Тряпка
- Материал
- микрофибра
- Список совместимых моделей
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop
- Подробно
- подходят для влажной уборки
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