Салфетка техническая Xiaomi Салфетка (губка) сменная д/влажной уборки одноразовая д/пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop Essential Disposable Mop Pad
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Код товара: 169297
Производитель: Xiaomi
1 530₽
18
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Характеристики
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- Тип
- Салфетка
- Список совместимых моделей
- робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential
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