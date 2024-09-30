Комплект однораз.тряпок для Roborock S6 (30шт) (YCXTB01RR) (SXTB01RR)
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Код товара: 164178
Производитель: Roborock
2 890₽
34
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Тряпка
- Подробно
- одноразовая тряпка 30 шт.
- Список совместимых моделей
- S6 MaxV, S6, S6 Pure, E4, Sweep One S5, S5 MAX, Xiaowa Robot Vacuum Cleaner E202-02, MiJia Robot Vacuum Cleaner 1S
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