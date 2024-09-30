Сменная тряпка для робота-пылесоса Roborock S5/E5 (SXTB01RR)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 164176
Производитель: Roborock
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Тряпка
- Подробно
- сменная тряпка 2 шт.
- Список совместимых моделей
- Roborock S6 MaxV;Roborock S6 Pure;Roborock S5 Max;Roborock E4;Roborock Sweep One S5;Roborock Robot Vacuum Cleaner E202-02;Xiaomi Mijia Robot Vacuum Cleaner 1S;Roborock S6
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.