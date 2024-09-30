Салфетка Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Disposable Mop Pad
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Код товара: 137112
Производитель: Xiaomi
1 190₽
8
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В магазинах:
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Характеристики
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- Материал
- микрофибра
- Список совместимых моделей
- Mi Robot Vacuum-Mop Disposable Mop Pad
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