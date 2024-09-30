Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.
МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Scarlett, Ufesa, Bosch, Siemens
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Bosch: Alpha;Sphera; Solida; Optima; Casa / Sphera; 41800 - 41900; Terrossa; Sphera; Logo; Alpha / Natura; Formula; Siemens: Synchropower; Super XS; Technopower; Dino; Hygieniс;Super C; Super; Super M; Super E; Super S; Super L / XL
- Количество
- 5 шт.
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