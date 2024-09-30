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Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA

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Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA
Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA
Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA
Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA
Ozone M-05 Мешки пылесборники для пылесоса BOSCH, 5 шт., синтетические, многослойные, подходят: SIEMENS, SCARLETT, UFESA
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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вопрос
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Код товара: 73807
Производитель: OZONE
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

310₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.

ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.

МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.

Характеристики
Тип
пылесборник
Материал
синтетика
Поддерживаемые бренды
Scarlett, Ufesa, Bosch, Siemens
Поддерживаемые модели пылесосов
Bosch: Alpha;Sphera; Solida; Optima; Casa / Sphera; 41800 - 41900; Terrossa; Sphera; Logo; Alpha / Natura; Formula; Siemens: Synchropower; Super XS; Technopower; Dino; Hygieniс;Super C; Super; Super M; Super E; Super S; Super L / XL
Количество
5 шт.
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Вопросы и ответы
П
Патимат
29 октября 2021
подходи ли данный вид мешков для пылесоса BORK V7D1 ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
31.10.2021 12:26:24
Добрый день! Они подходят только на модели Bosch/Siemens
Ответить
0 0
П
Патимат
29 октября 2021
подходи ли данный вид мешков для пылесоса BORK V7D1 ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
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310₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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