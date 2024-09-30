Пылесборник Topperr 1410 ML30 4 шт.
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Код товара: 40881
Производитель: Topperr
350₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Miele, Hoover
- Поддерживаемые модели пылесосов
- miele: s 6000: s 6...; s 5000: s 5...; s 4000: s 4...; s 2000: s 2...; hybrid; s246i-s256i, s290-s299, s300i-s356i, s500-s558, s700-s799, s400i-s456i, s600i-s658i, s800-s899; hoover: arianne t 2001- t 2799; hypoallergenic 1500; sensory ts 16.., ts 17.., ts 18.., ts 19.., ts 20.., ts 21.., ts 22..; telios ab 3722; telios t 4300 - t 4599; telios t 5400 - t 5899; amigo t 45..; sprint tw 16.., tw 17..; octopus tco 205; micro power 1300, sc 1..; micro space sct 3., sct 4.; flash tf 1603, tf 1805; freespace tfs 518., tfs 5207
- Количество
- 4 шт.
- Комплектация
- 4 пылесборника и 1 моторный фильтр
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