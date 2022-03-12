OZONE micron M-49 синтетические пылесборники 5 шт. Miele
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.
МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые бренды
- Miele
- Поддерживаемые модели пылесосов
- S 241 – S 256i; S 290 – S 291; S 300i – S 399; S 400 – S 499i; S 500 – S 578; S 600 – S 699i; S 700 – S 758; S 800 – S 899; S 2000 – S 2999; S 4000 – S 4999
- Количество
- 5 шт.
- Комплектация
- Мешки-пылесборники для MIELE Ozone M-49 синтетические 5 шт. + 1 микрофильтр 20х15см
- Дополнительно
- Подходит ко всем моделям пылесосов Miele
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