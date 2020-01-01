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Пылесборники
OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)

OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)

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OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 18596
Производитель: OZONE
В наличии
В наличии
290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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О товаре

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.

ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.

МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.

Характеристики
Тип
пылесборник
Материал
синтетика
Поддерживаемые бренды
Samsung
Поддерживаемые модели пылесосов
серия VP-95 : 3100 – 3199 ; 5100 – 5199 ; 5300 – 5399 ; 5800 – 5899 ; 5900 – 5999 ; 6300 – 6399 ; 6700 – 6799 ; 6800 – 6899 ; 6900 – 6999 ; 7000 – 7099 ; 7100 – 7199 ; 7500 – 7599 ; 8600 – 8699
Количество
5 шт.
Дополнительно
объем мешка 3.5 л
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа