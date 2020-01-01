OZONE micron M-04 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-95)
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.
МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели пылесосов
- серия VP-95 : 3100 – 3199 ; 5100 – 5199 ; 5300 – 5399 ; 5800 – 5899 ; 5900 – 5999 ; 6300 – 6399 ; 6700 – 6799 ; 6800 – 6899 ; 6900 – 6999 ; 7000 – 7099 ; 7100 – 7199 ; 7500 – 7599 ; 8600 – 8699
- Количество
- 5 шт.
- Дополнительно
- объем мешка 3.5 л
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.