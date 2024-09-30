Мешок для сбора пыли i7, i7+
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Код товара: 164339
Производитель: NONAME
350₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Philips, IRobot
- Поддерживаемые модели пылесосов
- iRobot Roomba i7, iRobot Roomba i7+, iRobot Roomba i7 плюс, iRobot Roomba i7 plus
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Вопросы и ответы
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А
Асият
31 июля 2024
Здравствуйте. Это 1 мешок стоит 350р?
1
0 0
0
05.ru
01.08.2024 10:43:11
Добрый день! Да
Ответить
0 0
А
Асият
31 июля 2024
Здравствуйте. Это 1 мешок стоит 350р?
1
0
0