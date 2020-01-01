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Пылесборники
OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)

OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)

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OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)
OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 11912
Производитель: OZONE
В наличии
В наличии
550₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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О товаре

Многоразовый мешок-пылесборник OZONE предназначен для установки в бытовые пылесосы.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИПылесборник изготовлен из многослойного синтетического материала, который характеризуется высоким уровнем фильтрации и удерживает частицы пыли и микроорганизмы.

АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛМатериал обладает антиаллергенными свойствами и обеспечивает выпуск гигиенически чистого воздуха, защищая дыхательные пути.

ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛАрмированный слой гарантирует увеличенную прочность, что позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стела, гвозди и другие острые предметы. Пылесборник обеспечивает надежную защиту двигателя, продлевая срок службы пылесоса.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫМощность всасывания сохраняется даже при максимальной наполненности мешка, продлевая срок его службы.

МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.

Характеристики
Тип
пылесборник
Материал
синтетика
Поддерживаемые бренды
Samsung
Поддерживаемые модели пылесосов
Samsung 3100–3199 Samsung 5100–5199 Samsung 5300–5399 Samsung 5800–5899 Samsung 5900–5999 Samsung 6300–6399 Samsung 6700–6799 Samsung 6800–689 Samsung 6900–6999 Samsung 7000–7099 Samsung 7100–7199 Samsung 7500–7599 Samsung 8600–8699
Количество
1 шт.
Многоразовый
да
Дополнительно
материал клапана - пластик
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В наличии
В наличии
550₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа