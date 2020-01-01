OZONE micron MX-04 пылесборник многоразовый 1 шт. (Samsung VP-95)
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Многоразовый мешок-пылесборник OZONE предназначен для установки в бытовые пылесосы.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИПылесборник изготовлен из многослойного синтетического материала, который характеризуется высоким уровнем фильтрации и удерживает частицы пыли и микроорганизмы.
АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛМатериал обладает антиаллергенными свойствами и обеспечивает выпуск гигиенически чистого воздуха, защищая дыхательные пути.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛАрмированный слой гарантирует увеличенную прочность, что позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стела, гвозди и другие острые предметы. Пылесборник обеспечивает надежную защиту двигателя, продлевая срок службы пылесоса.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫМощность всасывания сохраняется даже при максимальной наполненности мешка, продлевая срок его службы.
МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Samsung 3100–3199 Samsung 5100–5199 Samsung 5300–5399 Samsung 5800–5899 Samsung 5900–5999 Samsung 6300–6399 Samsung 6700–6799 Samsung 6800–689 Samsung 6900–6999 Samsung 7000–7099 Samsung 7100–7199 Samsung 7500–7599 Samsung 8600–8699
- Количество
- 1 шт.
- Многоразовый
- да
- Дополнительно
- материал клапана - пластик
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