OZONE micron MX-02 пылесборник многоразовый 1 шт. (Electrolux S-bag) 1шт.

О товаре

Многоразовый мешок-пылесборник OZONE предназначен для установки в бытовые пылесосы.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИПылесборник изготовлен из многослойного синтетического материала, который характеризуется высоким уровнем фильтрации и удерживает частицы пыли и микроорганизмы.

АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛМатериал обладает антиаллергенными свойствами и обеспечивает выпуск гигиенически чистого воздуха, защищая дыхательные пути.

ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛАрмированный слой гарантирует увеличенную прочность, что позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стела, гвозди и другие острые предметы. Пылесборник обеспечивает надежную защиту двигателя, продлевая срок службы пылесоса.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫМощность всасывания сохраняется даже при максимальной наполненности мешка, продлевая срок его службы.

МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.