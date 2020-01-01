OZONE micron MX-02 пылесборник многоразовый 1 шт. (Electrolux S-bag) 1шт.
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Многоразовый мешок-пылесборник OZONE предназначен для установки в бытовые пылесосы.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИПылесборник изготовлен из многослойного синтетического материала, который характеризуется высоким уровнем фильтрации и удерживает частицы пыли и микроорганизмы.
АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛМатериал обладает антиаллергенными свойствами и обеспечивает выпуск гигиенически чистого воздуха, защищая дыхательные пути.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛАрмированный слой гарантирует увеличенную прочность, что позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стела, гвозди и другие острые предметы. Пылесборник обеспечивает надежную защиту двигателя, продлевая срок службы пылесоса.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫМощность всасывания сохраняется даже при максимальной наполненности мешка, продлевая срок его службы.
МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Electrolux Viva Control; Sm Vac; Clario; Oxygen; Viva QuickStop; AirMax; ErgoSpace; Oxy 3 system; Ultra Silencer; Bolido; Oxygen+; Excelio; Clario; Philips Expression; Expression; Expression; Impact Plus; Universe; Impact; Jevel; City Line; Specialist; City Line; Performer Electrolux S-Bag
- Количество
- 1 шт.
- Многоразовый
- да
- Комплектация
- 1 шт. в упаковке
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