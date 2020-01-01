OZONE micron M-03 синтетические пылесборники 5 шт. (Samsung VP-77 )
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.
МИКРОФИЛЬТР В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложен 1 микрофильтр, своевременная замена которого позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели пылесосов
- серия VP-77: 4000 – 4099 -4100 – 4199 -5500 – 5599 -6000 – 6099 -7400 – 7499 -7700 – 7799 -7800 – 7899 -7900 – 7999 -8300 – 8399 -8900 – 8999
- Количество
- 5 шт.
- Комплектация
- 1 коробка, 5 штук мешков мешков+ 1 микрофильтр
- Дополнительно
- высокая степень фильтрации, высокая прочность материала и соединительных швов
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