1401 BS20 Topperr Фильтр синтетический д/пылесоса BOSCH-SIEMENS (Тип A,B,C,D,E,F,G,H) 4 шт.в ед.
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Код товара: 11886
Производитель: Topperr
450₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Bosch
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Bosch BBS 1, Bosch BBS 5, Bosch BBS 6, Bosch BBS 7, Bosch BBS 8, Bosch Ergomaxx’x BGB7, Bosch Ergomaxx’x BGL722, Bosch Formula Hygienixx BSG7, Bosch GL-20 BGB1, Bosch GL-20 BGB2, Bosch GL-20 BGL1, Bosch GL-20 BGL2, Bosch GL-20 BGN1, Bosch GL-35 SportLine MoveON BGL35SPORT, Bosch GL-80 BGB8, Bosch GL-80 BGL8, Bosch Logo BSG6, Bosch Move BSGL2MOVE, Bosch MoveON Mini BGL25, Bosch Sphera BSA2, Bosch Sphera BSA3, Bosch Sphera BSB2, Bosch Sphera BSD2, Bosch Sphera BSD3, KARCHER VC 5100, KARCHER VC 5200, KARCHER VC 5300, KARCHER VC 6100, KARCHER VC 6200, KARCHER VC 6300, Siemens Dino VS 5.A(B)(C)
- Количество
- 4 шт.
- Комплектация
- 4 пылесборника и 1 моторный фильтр
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