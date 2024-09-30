Щетка боковая для пылесоса Xiaom Mi Robot Vacuum-Mop Essential Side Brush
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 164425
Производитель: Xiaomi
890₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Крышка д/основной щетки пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P белый
750₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Крышка д/основной щетки пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P черный
750₽
Насадка пол-ковер д/пылес универсал OZONE UN-16 (переключатель пол/ковер, ролики, метал. основа, переходник-зажим)
990₽
Ууниверсальная насадка Topperr 1201 NT 1
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Щетка д/пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential Brush (BHR4247TY)
990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- боковая щетка
- Поддерживаемые бренды
- Xiaomi
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Mi Robot Vacuum-Mop Essential Side Brush
- Материал
- пластик
- Цвет
- белый
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.