Основная щетка для робота-пылесоса Xiaomi X10
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Код товара: 164172
Производитель: Roborock
1 490₽
17
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Характеристики
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- Тип
- основная щетка
- Поддерживаемые бренды
- Xiaomi
- Поддерживаемые модели пылесосов
- X10
- Материал
- пластик
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