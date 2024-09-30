Боковая щетка для робота-пылесоса Roborock S6 (SDBS03RR)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 164166
Производитель: Roborock
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Основная щетка для робота-пылесоса Xiaomi X10
1 490₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Набор аксов для робота-пылесоса Xiaomi S10, белый
1 290₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- боковая щетка
- Поддерживаемые бренды
- Xiaomi, Roborock
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Roborock S50, Roborock S5 MAX, Roborock S6, Roborock S6 MaxV, Roborock S6 Pure, Mi Robot Vacuum Cleaner, Mi Robot Vacuum Cleaner 1S, Roborock E4, Xiaowa E2, Xiaowa E3
- Материал
- пластик
- Цвет
- белый
- Дополнительно
- рекомендуется менять боковую щетку каждые 3-6 месяцев
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.