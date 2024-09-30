Щетка боковая д/пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P черный
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Код товара: 143657
Производитель: Xiaomi
690₽
8
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В магазинах:
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690₽
8
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Характеристики
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- Тип
- боковая щетка
- Поддерживаемые бренды
- Xiaomi
- Материал
- пластик
- Цвет
- черный
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