Щетка боковая д/пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2шт.
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Код товара: 137097
Производитель: Xiaomi
490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- боковая щетка
- Поддерживаемые бренды
- Xiaomi
- Поддерживаемые модели пылесосов
- Mi Robot Vacuum-Mop
- Материал
- пластик
- Цвет
- белый
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