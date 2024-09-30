Насадка пол-ковер д/пылес универсал OZONE UN-16 (переключатель пол/ковер, ролики, метал. основа, переходник-зажим)
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Насадка универсальная "пол-ковер" для бытового пылесоса с переключателем режима работы. Подходит для всех типов пылесосов с диаметром удлинительных трубок 27-37 мм
УДАЛЯЕТ ШЕРСТЬ И ВОЛОСЫИдеально подходит для уборки мягких ковровых и твердых напольных покрытий. Специальные вставки эффективно собирают шерсть домашних питомцев.
УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯМеталлическая подошва обеспечивает дополнительную прочность, что позволяет собирать все виды мусора.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕЩетка имеет универсальное крепление для установки на трубки диаметром от 27 до 37 мм.
- Тип
- насадка
- Для трубки с диаметром
- 30-37 мм
- Поддерживаемые бренды
- универсальная
- Поддерживаемые модели пылесосов
- универсальная
- Материал
- пластик
- Цвет
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.