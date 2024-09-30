Насадка пол-ковер д/пылес универсал OZONE UN-16 (переключатель пол/ковер, ролики, метал. основа, переходник-зажим)

О товаре

Насадка универсальная "пол-ковер" для бытового пылесоса с переключателем режима работы. Подходит для всех типов пылесосов с диаметром удлинительных трубок 27-37 мм

УДАЛЯЕТ ШЕРСТЬ И ВОЛОСЫИдеально подходит для уборки мягких ковровых и твердых напольных покрытий. Специальные вставки эффективно собирают шерсть домашних питомцев.

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯМеталлическая подошва обеспечивает дополнительную прочность, что позволяет собирать все виды мусора.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕЩетка имеет универсальное крепление для установки на трубки диаметром от 27 до 37 мм.