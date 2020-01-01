1202 NU 1 Topperr универсальная насадка для пылесосов Пол/Ковёр 27-37 мм.
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Код товара: 11881
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
790₽
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Характеристики
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- Тип
- насадка
- Для трубки с диаметром
- 27-37 мм
- Поддерживаемые бренды
- универсальный
- Поддерживаемые модели пылесосов
- универсальный
- Функции
- чистка твердых и ковровых покрытий
- Материал
- пластик
- Цвет
- черный
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