Ууниверсальная насадка Topperr 1201 NT 1
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Код товара: 11880
Производитель: Topperr
990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- турбощетка
- Для трубки с диаметром
- 27-37
- Функции
- чистка сильно загрязненных покрытий, чистка поверхностей от шерсти домашних животных
- Материал
- пластик
- Цвет
- черный
- Дополнительно
- чистящий вал насадки крутится с большой скоростью, обеспечивая более эффективную обработку поверхности по сравнению с обычными насадками
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