Пылесборники синтетические OZONE XXL-04 (12 шт.) для пылесосов Samsung
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИОдноразовые мешки-пылесборники Ozone изготовлены из многослойного синтетического материала, способного качественно изменить вашу уборку. Благодаря высокому уровню фильтрации пылесборники задерживают мельчайшие частицы пыли и мусора.
ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛУвеличенная прочность позволяет собирать все виды мусора, в том числе осколки стекла, гвозди, обеспечивая защиту внутренних элементов пылесоса. Мешки отличаются устойчивостью к воздействию жидкости.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫСнижают нагрузку на двигатель пылесоса, сохраняя постоянно высокую мощность всасывания и позволяют продлить срок службы турбины пылесоса.
МИКРОФИЛЬТРЫ В ПОДАРОК.Внутри каждой упаковки вложены 2 микрофильтра, своевременная замена которых позволит повысить качество уборки и эффективность работы техники.
- Тип
- пылесборник
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Количество
- 12 шт.
- Комплектация
- 1 коробка, 12 штук + 2 микрофильтра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.