OZONE HS-15 НЕРА набор фильтров д/пылесоса Samsung SC88...
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Код товара: 42306
Производитель: OZONE
мало
мало
250₽
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Характеристики
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- Тип
- HEPA-фильтр
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели
- Samsung SC88
- Количество
- 5 шт.
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