OZONE H-18 HEPA - фильтр для пылесоса LG (Тип ADQ68101904, ADQ68101902)
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Код товара: 41443
Производитель: OZONE
В наличии
В наличии
290₽
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Характеристики
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- Тип
- НЕРА-фильтр
- Материал
- пластик
- Поддерживаемые бренды
- LG
- Поддерживаемые модели
- серия Ellipse Cyclone VK701.., VK702.., VK711.., VK721.., VK781.., VK791.., VK741.., VK771..
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