1139 FSM 53 Topperr HEPA-фильтр д/пылесоса SAMSUNG SC51..,SC53..,SC54..(DJ63-00433A)
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Код товара: 40877
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели
- SC5120, SC513, SC51, SC515, SC5345, SC535, SC548, SC549
- Количество
- 1 шт.
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