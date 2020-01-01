1111 FSM 45 Topperr Kомп фильтр д/пылес SAMSUNG SC43..(с 2011г), 44..,45..,47..,VCDC20.(DJ63-00669A)
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Код товара: 21422
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
420₽
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Характеристики
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- Тип
- Комплект фильтров
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели
- Air Track SC 44.., SC45.., VCDC 20.., VCDC 12.., Air Track Plus SC47.., и Air Track SC43.., производимых с 2011 года
- Количество
- 5 шт.
- Комплектация
- 2 губчатых моющиеся фильтра длительного использования защищают двигатель пылесоса от попадания тяжелых частиц пыли, моторный фильтр улавливает оставшиеся микрочастицы пыли на выходе из пылесоса, микрофильтр устраняет запах пыли, сетчатый фильтр ащищает двигатель пылесоса от мельчайших частиц пыли
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