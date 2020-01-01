1132 FTS 61E Topperr комплект фильтров д/пылесосов Thomas Twin,Twin TT, Genios,Synto
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Код товара: 19409
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
590₽
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Характеристики
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- Тип
- Комплект фильтров
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Thomas
- Поддерживаемые модели
- Twin,Twin TT, Genios,Synto
- Количество
- 5 шт.
- Комплектация
- HEPA-фильтр, губчатый фильтр,микрофильтр, «мокрый» фильтр кубик, моторный фильтр
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