1147 FSM 451 Topperr HEPA-фильтр д/пылес SAMSUNG SC47..,SC43.., SC44..,SC45..,VCDC..,VCMA..
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Код товара: 18160
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
440₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- HEPA-фильтр
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели
- SC47..,SC43.., SC44..,SC45..,VCDC..,VCMA..
- Количество
- 1 шт.
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