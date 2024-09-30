Комплект фильтров Filtero FTM 17 PHI
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Код товара: 121728
Производитель: Filtero
290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Комплект фильтров
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые бренды
- Philips
- Дополнительно
- подлежит замене, согласно рекомендации производителя пылесосов - не реже одного раза за 6 месяцев
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