OZONE H-02 НЕРА-фильтр д/пылесоса Electrolux
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НEPA-фильтр OZONE предназначен для использования в бытовых пылесосах, изготовлен из целлюлозы и рассчитан на многоразовое использование, фильтр немоющийся - рекомендована только сухая чистка.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ.Фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха, значительно уменьшая попадание пыли, пыльцы, продуктов жизнедеятельности домашних животных и других аллергенов в воздух, это позволяет сделать дом чистым и безопасным. ⠀
УДЕРЖАНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.Фильтр высокоэффективной очистки поглощает и надежно удерживает внутри неприятные запахи, чистоту воздуха на выходе обеспечивает специальная структура фильтровального материала, состоящего из плотно упакованных тончайших волокон.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСТРЫМ ПРЕДМЕТАМ.Фильтр обладает высокой механической прочностью, что обусловлено свойствами материалов из которого он изготовлен и особенностями конструкции. Равномерно плотное распределение складок фильтра, обеспечивает дополнительную прочность и увеличивает площадь фильтрации.
АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.Фильтровальный материал, используемый при производстве фильтра высокоэффективной очистки, обладает антиаллергенными свойствами, что особенно важно для людей чувствительным к домашней пыли или страдающим аллергией, а также, если в доме есть маленькие дети.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.Благодаря прочной конструкции, фильтр отличается увеличенным сроком службы - рассчитан на многоразовое использование, рекомендуется сухая чистка. Фильтр гарантирует надежную защиту от попадания пыли и мусора в двигатель, что продлевает срок службы пылесоса в два раза. Подлежит замене при снижении мощности всасывания пылесоса, согласно рекомендации производителя.
- Тип
- HEPA-фильтр
- Материал
- пластик
- Поддерживаемые бренды
- Electrolux
- Поддерживаемые модели
- Viva Control, Smart Vac, Clario, Oxygen, Viva QuickStop, AirMax, ErgoSpace, Oxy 3 system, Ultra Silencer, Bolido, Oxygen+, Excelio; Philips Expression, Universe, Specialist, Performer
- Количество
- 1 шт.
- Комплектация
- Выпускной фильтр для бытового пылесоса (сухая чистка)
- Дополнительно
- применяется для завершающей очистки воздуха в помещениях, которые требуют высокого качества воздуха
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