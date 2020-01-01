OZONE H-02 НЕРА-фильтр д/пылесоса Electrolux

О товаре

НEPA-фильтр OZONE предназначен для использования в бытовых пылесосах, изготовлен из целлюлозы и рассчитан на многоразовое использование, фильтр немоющийся - рекомендована только сухая чистка.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ.Фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха, значительно уменьшая попадание пыли, пыльцы, продуктов жизнедеятельности домашних животных и других аллергенов в воздух, это позволяет сделать дом чистым и безопасным. ⠀

УДЕРЖАНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.Фильтр высокоэффективной очистки поглощает и надежно удерживает внутри неприятные запахи, чистоту воздуха на выходе обеспечивает специальная структура фильтровального материала, состоящего из плотно упакованных тончайших волокон.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСТРЫМ ПРЕДМЕТАМ.Фильтр обладает высокой механической прочностью, что обусловлено свойствами материалов из которого он изготовлен и особенностями конструкции. Равномерно плотное распределение складок фильтра, обеспечивает дополнительную прочность и увеличивает площадь фильтрации.

АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.Фильтровальный материал, используемый при производстве фильтра высокоэффективной очистки, обладает антиаллергенными свойствами, что особенно важно для людей чувствительным к домашней пыли или страдающим аллергией, а также, если в доме есть маленькие дети.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.Благодаря прочной конструкции, фильтр отличается увеличенным сроком службы - рассчитан на многоразовое использование, рекомендуется сухая чистка. Фильтр гарантирует надежную защиту от попадания пыли и мусора в двигатель, что продлевает срок службы пылесоса в два раза. Подлежит замене при снижении мощности всасывания пылесоса, согласно рекомендации производителя.