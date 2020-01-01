1407 SM90 Topperr Фильтр синтетический д/пылесоса SAMSUNG (Тип VP-95) 4 шт.в ед.
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Код товара: 11889
Производитель: Topperr
мало
мало
220₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Поддерживаемые бренды
- Samsung
- Поддерживаемые модели
- тип VP-95
- Количество
- 1 шт.
- Комплектация
- 4 синтетических пылесборника
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